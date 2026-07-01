Allemagne : une perquisition menée à la Fédération pour des soupçons de corruption

Rien ne va du côté de l’Allemagne. Éliminés à la surprise générale par le Paraguay en 1/16es de finale (1-1, 3-4 t.a.b.), la Maanschaft traverse une crise de résultats en Coupe du Monde plus qu’inquiétante. Mais elle doit également faire face à des remous importants sur le plan institutionnel. Comme l’a confirmé la Fédération allemande (DFB) à l’AFP, une perquisition a été menée mercredi à son siège situé à Francfort pour des soupçons de corruption dans l’organisation de l’Euro 2024 outre-Rhin. « Un suspect - alors actif pour une ville hôte » - aurait reçu des « avantages sans autorisation » de responsables au sein de la société organisatrice du dernier Euro, d’après le parquet de Bochum et la police allemande.

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Il est aussi reproché à plusieurs de ses responsables « d’avoir proposé aux villes hôtes des droits de préemption exclusifs sur des billets d’entrée, dont certaines ont en partie fait usage ». L’Allemagne avait obtenu l’organisation de cette 17e édition du championnat d’Europe des nations en battant la Turquie lors d’un vote datant de septembre 2018. La société organisatrice de la phase finale de la compétition était une coentreprise du DFB et de l’UEFA, détenue majoritairement par l’instance européenne et basée dans les anciens locaux de la Fédération allemande, à Francfort.