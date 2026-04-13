Liverpool : la sortie forte de Szoboszlai sur le report de Lens-PSG

En conférence de presse, Dominik Szoboszlai a été interrogé sur l’impact que peut avoir le report de la 29e journée de Ligue 1 pour le PSG, qui a vu son choc contre le RC Lens repoussé en mai. Pour le milieu de 25 ans, il est clair qu’un tel coup de pouce de la LFP pourrait avoir des conséquences sur la physionomie du match. Néanmoins, il est hors de question pour les Reds de se cacher derrière cela.

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« Paris reposé ? Oui tout à fait, ça fait une différence quand ils peuvent se reposer entre deux matchs. Cela leur donne deux jours en plus pour se reposer, se préparer et reprendre. On a dû se concentrer sur le match contre Fulham et maintenant, on doit enchaîner avec le PSG. Beaucoup de titulaires ont joué contre Fulham. Cela fait une différence. Je ne suis pas là pour vous dire que la PL doit nous laisser en repos et nous donner un coup de main. On est des professionnels, c’est comme ça », a déclaré l’international hongrois. Pas d’excuse, Dominik Szoboszlai veut rester concentré sur le 1/4 de finale retour de C1.

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