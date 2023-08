Bernardo Silva prolonge à Manchester City

Dossier clos. Homme à tout faire de Pep Guardiola, Bernardo Silva n’a plus grand chose à prouver à Manchester City. Ce qui laissait rêver des clubs comme le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Et pourtant, le Portugais va bel et bien poursuivre l’aventure en Angleterre. Manchester City officialise ce mercredi la prolongation de contrat de Bernardo Silva, et ce jusqu’en 2026 : «Bernardo Silva a signé un nouveau contrat avec Manchester City, le gardant au Club jusqu’à l’été 2026», est écrit dans le communiqué.

Une bonne nouvelle pour les Skyblues qui pourront encore compter sur la patte gauche du Portugais, tout en éloignant pour de bon les rumeurs de départ.

«J’ai vécu six années incroyables à Manchester City et je suis ravi de prolonger mon séjour ici. J’aime le manager, mes coéquipiers et les fans, j’espère que nous pourrons partager encore plus de bons souvenirs dans les années à venir», déclare l’ailier droit des Cityzens, heureux de rester en Angleterre. Une nouvelle qui devrait rassurer les supporters du dernier club champion d’Europe.