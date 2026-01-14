Les stars du Real Madrid ont déjà un avis très tranché sur Alvaro Arbeloa

Pour remplacer Xabi Alonso, le Real Madrid a décidé de faire confiance à un élément de la maison, Alvaro Arbeloa. Entraîneur du Real Madrid Castilla, l’ancien défenseur âgé de 42 ans a immédiatement voulu faire table rase du passé. «On repart de zéro, c’est un nouveau départ pour tout le monde. C’est ça, un nouveau départ pour tous, à commencer par le match contre Albacete. Tous les joueurs sont très motivés, ils m’ont montré leur enthousiasme (…) J’ai vu un groupe de joueurs très motivés. Malgré les efforts de cette semaine, j’ai constaté une grande volonté. Ils partagent mon enthousiasme pour se battre sur tous les fronts et gagner», a-t-il confié en conférence de presse.

Avant de faire face aux médias, Arbeloa avait un premier test à passer : diriger son premier entraînement en tant qu’entraîneur de l’équipe première du Real Madrid. L’homme de 42 ans, formé chez les Merengues et ex-joueur de la Casa Blanca, sait comment se passe un entraînement du Real, mais il n’en était pas le chef d’orchestre. Et pour sa première, le natif de Salamanque a visiblement réussi son test. Le journaliste d’El Chiringuito, suiveur de la Casa Blanca, Edu Aguirre, a en effet lâché plusieurs indiscrétions.

« Ça ressemble aux entraînements d’Ancelotti et de Zidane. »

« Il est arrivé à 7h30 du matin, par la porte de derrière, pas par l’entrée des joueurs. Les joueurs avaient rendez-vous à 9h30 afin qu’il y ait une réunion entre José Angel Sanchez (le DG du Real Madrid), Arbeloa et l’effectif de l’équipe première. Le premier à prendre la parole a été Sanchez. Il a parlé pendant cinq minutes pour dire qu’il avait parlé avec Xabi Alonso et qu’ils avaient décidé de se séparer d’un commun accord. Ensuite, Arbeloa a pris la parole, il n’a pas beaucoup parlé. Il a évoqué le sentiment d’appartenance au Real Madrid. En clair, « vous devez apprécier là où vous êtes. Je le sais parce que j’ai été joueur. Vous devez prendre du plaisir en jouant. » On m’a dit que pendant ces trois minutes, Arbeloa a fait des blagues, a été proche des joueurs. Les joueurs l’ont vu tranquille, dominant la situation », a-t-il déclaré avant de poursuivre.

« La première partie de l’entraînement, entre 11h15 et 11h30, a été physique et menée par Pintus. L’entraînement a été court, environ 50 minutes. Premier exercice de possession, puis un petit match. Les mots les plus prononcés par Arbeloa ont été : « compétition, pression, football ». Il a mis beaucoup d’intensité. Quand les joueurs sont rentrés au vestiaire après l’entraînement, on a écouté des phrases du type : « ça ressemble aux entraînements d’Ancelotti et de Zidane. » Ils ont dit qu’ils se sont amusés aujourd’hui (hier). Beaucoup de ballons, d’intensité, d’exercices courts. On m’a dit qu’une proximité incroyable avec les joueurs s’est ressentie, qu’on sent qu’il vient du centre de formation, qu’il est de la maison et qu’il a confiance en ses idées. On m’a dit qu’il a réussi son entrée dans le vestiaire. » Reste à savoir si cela se traduira par un rebond en match !