Super League : le Real Madrid réclame 80 M€ à 6 clubs !

Dans la nuit du 19 avril 2021, malgré les avertissements répétés de l’UEFA et des différentes ligues européennes, douze clubs (le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal) lançaient officiellement le projet de la Super League. Un projet qui a rapidement battu de l’aile : quelques jours seulement après cette annonce fracassante, neuf d’entre eux se retiraient. Puis, le 11 février 2026, le dernier club encore engagé, le Real Madrid, annonçait définitivement la fin de cette initiative.

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« L’UEFA, l’European Football Clubs (EFC) et le Real Madrid C. F. parviennent à un accord pour le bien du football européen de clubs. Après des mois de discussions menées dans l’intérêt du football européen, l’UEFA, l’European Football Clubs (EFC) et le Real Madrid C. F. annoncent avoir conclu un accord de principe dans l’intérêt du football européen, respectant le principe du mérite sportif et mettant l’accent sur la viabilité à long terme des clubs et l’amélioration de l’expérience des supporters grâce à l’utilisation de la technologie. Cet accord de principe permettra également de résoudre leurs différends juridiques liés à la Super League européenne, une fois qu’un accord définitif aura été mis en œuvre. »

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Madrid ne lâche rien

Mais si l’UEFA a fini par l’emporter face aux fondateurs du projet, le Real Madrid ne compte visiblement pas en rester là. La Casa Blanca n’a aucune intention de relancer une nouvelle compétition pour déclarer la guerre à l’instance dirigeante du football européen, mais The Athletic révèle qu’elle cherche désormais à réclamer des compensations financières aux clubs qui s’étaient engagés à ses côtés il y a cinq ans.

En effet, Florentino Pérez estime que les six formations de Premier League (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal) devraient être tenues de prendre en charge les coûts de mise en place du projet, et ce, malgré leur retrait précipité. Une source indique qu’un montant total de 80 M€ serait réclamé. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid dispose des arguments contractuels nécessaires pour exiger une telle somme, même si The Athletic affirme que la Casa Blanca devra sans doute s’engager dans une nouvelle bataille juridique pour espérer en voir la couleur.