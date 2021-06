PSG : Nasser Al-Khelaïfi félicite Tuchel et Emery

Demi-finaliste de la Ligue des champions, le PSG est encore passé à côté d’une C1 cette année contrairement à… Thomas Tuchel. Le coach allemand, qui a quitté Paris il y a à peine 6 mois, a su redresser la barre avec Chelsea et soulever un trophée qu’il n’a pas réussi à prendre quand il était entraîneur du PSG. Cette année, l’ancien entraîneur parisien Unai Emery a également brillé avec Villarreal puisqu’il a une fois de plus gagné la Ligue Europa.

Dans une interview accordée à L’Équipe, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur le succès de ses deux anciens coachs. Un succès qui peut questionner sur les problèmes au PSG. « Le problème est-il le PSG ? Est-ce plus dur de gagner à Paris ? Je ne sais pas. C'est Paris, il y a peut-être plus de pression dans les grands clubs. Je ne dis pas que Chelsea n'est pas un grand club, ils ont mérité leur victoire. Peut-être Thomas a-t-il appris de son expérience de l'an dernier en finale. C'est forcément un plus. Bravo à eux. Des regrets ? Pas du tout. On n'a aucun regret, il faut regarder devant soi. »