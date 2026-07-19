Coupe du Monde 2026 : le sacre de l’Espagne pourrait aussi profiter… au fisc
En cas de sacre mondial face à l’Argentine ce dimanche soir, les joueurs espagnols ne seraient pas les seuls à profiter financièrement de la victoire. Selon Marca, les primes versées aux internationaux pourraient également générer d’importantes recettes pour les autorités espagnoles. Les 17 joueurs évoluant dans des clubs du pays pourraient ainsi reverser près de 6 millions d’euros d’impôts sur leurs récompenses liées au titre.
La prime négociée entre les cadres de la sélection et la Fédération espagnole de football prévoit un montant de 754 701,92 euros par joueur en cas de victoire finale. Pour les internationaux concernés par la fiscalité espagnole, cela représenterait une enveloppe totale de près de 12,8 millions d’euros, dont une partie reviendrait directement aux services fiscaux.
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