Le gros coup de gueule de l’OL après la nouvelle réserve de Brest contre Almada

C’est devenu la nouvelle routine des adversaires de l’OL en Ligue 1. Après Toulouse, Reims et le PSG, le Stade Brestois a, à son tour, déposé une réserve contre le recrutement de Thiago Almada cet après-midi. Pour rappel, l’Argentin est arrivé cet hiver dans le cadre d’un prêt gratuit en provenance de Botafogo, un petit subterfuge pour esquiver l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG au mois de novembre. Après la victoire de l’OL face à Brest cet après-midi (2-1), le Directeur Général du club, Laurent Prud’homme, est revenu sur cet épisode et a exprimé son agacement. «Je vais être franc, ça nous amusait au début (les réserves, ndlr) et on a eu la surprise aujourd’hui que Brest vienne et dépose aussi une réserve à son tour. Toulouse et Reims l’ont fait, Marseille ne l’a pas fait mais a écrit une lettre, Paris en a déposé une, et maintenant, c’est Brest. Avant le début de la rencontre, Greg Lorenzi (le directeur sportif de Brest, ndlr) est venu tout gêné pour me dire "je suis gêné Laurent, mais on n’a pas d’autre choix, on a reçu un appel de Reims pour nous dire comment déposer la réserve". En fait, désormais, il y a comme un tuto "comment déposer une réserve contre Almada", je trouve ça un peu triste», déplorait le dirigeant lyonnais sur DAZN.

«Si vous voulez, la DNCG a interdit l’OL de recrutement, mais a autorisé les prêts gratuits, donc à partir du moment où un joueur a remplacé un partant - Orban est parti, Almada est arrivé et avec un salaire inférieur à celui de Gift - j’ai appelé le président de la DNCG, celui de la LFP, donc voilà… Pourquoi ils posent des réserves ? Sincèrement, je ne sais pas, le président de Lens avait parlé de "clique" (dans l’Equipe, pour dénoncer certains clans, ndlr), mais je pense qu’on devrait avoir une solidarité entre présidents. Il y a un problème, et que ça vienne de Reims qui appelle pour dire ce qu’il faut faire… Le président de Reims est toujours censé être le président du collège L1 - je ne sais pas s’il a démissionné d’ailleurs - et on a plein de problèmes en ce moment donc je trouve ça dommage. Certains présidents se trouvent au-dessus de la DNCG et de la LFP… Peut-être que le week-end prochain face à Nice, on aura encore une réserve… (…) Mais comme toutes les autres réserves, elle ne sera pas écoutée, donc j’aimerais que le président Labrune siffle la fin de la récréation pour que ça se passe correctement.» Le message a sûrement été reçu.