OM : Pablo Longoria évoque l’étonnant choix du Koweït pour le Trophée des Champions

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a surpris plus d’un suiveur du foot français en annonçant ces derniers mois la tenue du Trophée des Champions 2025 entre l’OM et le PSG au Koweït. Le pays du Golfe Persique a mis sur la table la coquette somme de 3,5 millions d’euros pour dompter la concurrence de la Côte d’Ivoire et d’Oman et convaincre la Ligue. Ce jeudi en conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué ce choix.

«Jouer une finale et être dans une situation où nous pouvons ramener un titre au club pour la première fois depuis 2012 nous tient à coeur. Pourquoi le Kowëit? C’est une décision de la Ligue, on étudie le modèle économique de la compétition. Je peux comprendre que s’il y a un intérêt commercial à aller jouer au Koweït, ce soit intéressant au niveau produit. Ca nous porte vers un budget de 3 millions d’euros, ce n’est pas le modèle économique de la Supercoupe d’Espagne et Italie. En tant que Ligue, on doit penser à la façon d’améliorer la valeur commerciale de la compétition.»