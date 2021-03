EdF : la punchline de Didier Deschamps sur le match au Kazakhstan

La suite après cette publicité

Après sa victoire contre le Kazakhstan le week-end dernier, l'équipe de France a encore pris les trois points ce soir, cette fois-ci face à la Bosnie-Herzégovine (1-0). Malgré le résultat, les Bleus n'ont pas fait le spectacle, un peu comme dimanche dernier face à une équipe largement en dessous sur le papier. Mais ce mercredi, Didier Deschamps a défendu ses joueurs avec une petite punchline.

«Le plus important, c'est qu'on a obtenu le résultat qu'on voulait. Après dans le contenu, évidemment qu'on peut mieux faire. C'est compliqué pour tout le monde. Regardez le Kazakhstan, qui pour vous est une équipe de baltringues, ils arrivent à faire match nul en Ukraine. C'est qu'ils ne sont pas si baltringues que ça quand même, hein ! Et l'équipe bosnienne de ce soir, ce n'est pas la même que j'ai vue contre la Finlande non plus. On a le droit à ça à chaque fois», a déclaré le sélectionneur des Bleus au micro de La Chaîne L'Equipe. C'est dit.