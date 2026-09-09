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Ligue des Champions

Bratislava : la réaction de Yaya Touré après la gifle reçue face au PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Yaya Touré @Maxppp
PSG 6-1 Slovan

Après la lourde défaite de son équipe du Slovan Bratislava face au PSG (1-6), le coach ivoirien du club slovaque Yaya Touré a tenu à relativiser. Au micro de Canal+, l’ancien milieu de terrain de City a surtout salué la qualité de son adversaire, qu’il considère tout simplement comme la référence actuelle en Europe. « Dans le foot, on ne parle pas de miracle, on parle de comment on a joué, comment on a essayé de faire front face à une équipe comme le PSG, une top équipe. C’est la meilleure équipe d’Europe, il ne faut pas l’oublier. On a essayé de faire au mieux, on a eu de bonnes séquences. »

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Touré a également rappelé le contexte particulier de la rencontre pour les Parisiens, désireux de réagir après leurs récents revers. « Ce n’était pas simple car le PSG a eu des revers ces derniers jours et voulait montrer qu’ils étaient au niveau devant leur public. Mais bon, c’est bien d’apprendre, c’est bien de voir comment on a évolué. On a encore des choses à améliorer. J’espère que dans le futur, on sera beaucoup mieux. » Malgré la correction reçue au Parc des Princes, le technicien préfère donc retenir les enseignements de cette soirée européenne.

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