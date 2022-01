Lille : Hatem Ben Arfa se dit prêt à jouer rapidement

La suite après cette publicité

Annoncé en début d'après-midi comme le nouveau n° 11 du LOSC, Hatem Ben Arfa (34 ans), libre depuis la fin de son aventure aux Girondins de Bordeaux en fin de saison passée, a fait le point sur son état de forme, au cœur des interrogations ces derniers jours.

«Mon objectif, c’est de retrouver la compétition et aider l’équipe à atteindre ses objectifs, je me sens très très bien, j’ai essayé de garder le rythme comme si j’étais dans un club. Je me sens prêt à entrer dans la compétition très rapidement. Je suis un amoureux du foot, je suis impatient de retrouver la compétition, je me sens très bien dans mon corps», a lâché l'international tricolore, ravi de retrouver Olivier Létang, qu'il a connu au Paris SG et au Stade Rennais, et de travailler avec Jocelyn Gourvennec, avec qui il a eu une très bonne discussion.