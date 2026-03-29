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Brésil, Real Madrid : nouvelles rassurantes pour Vinicius Jr !

Par Allan Brevi
1 min.
Vinícius Júnior, avec le Brésil @Maxppp
Brésil Croatie

L’inquiétude autour de Vinícius Jr semble finalement se dissiper du côté de la sélection brésilienne. Ménagé lors de la dernière séance d’entraînement à Orlando et resté en salle pour recevoir des soins, l’ailier du Real Madrid va bien selon les dernières informations de Cope. Si une absence face à la Croatie reste envisageable, elle serait uniquement liée à un principe de précaution, et non à une blessure sérieuse.

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Une évolution rassurante pour le Brésil, qui pourrait donc rapidement récupérer son élément offensif pour les prochaines échéances. En interne, l’optimisme domine également en vue du retour du joueur avec le Real Madrid, où sa participation au prochain match contre Majorque ne semble pas compromise. Dans un contexte déjà marqué par plusieurs absences, cette nouvelle vient alléger les préoccupations du staff brésilien à l’approche de ce rendez-vous amical.

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