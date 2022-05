AS Roma : le coup de gueule de José Mourinho contre les arbitres du VAR !

Avec une sixième place en Serie A à deux journées de la fin du championnat et une finale de Ligue Europa Conference face au Feyenoord Rotterdam, la saison de l'AS Rome ne semble pas déplaire aux supporters giallorossi. En cause, ils sont en quête de leur premier trophée européen - malgré leur sacre à la Coupe des villes de foire, l'ancêtre de la Ligue Europa, en 1961. Des prestations plus ou moins convaincantes menées par l'entraîneur portugais José Mourinho, arrivé sur le banc du club de la Louve l'été dernier.

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant d'affronter la lanterne rouge Venezia dans le cadre de la 37e journée de Serie A, le Special One a tenu à expliquer la méforme de ses joueurs, tombés sur la pelouse de la Fiorentina (2-0), l'un de ses concurrents directs pour la course à l'Europe, le week-end dernier : «ce serait donc une chose fantastique pour le football italien d'avoir huit équipes en Europe, mais cela ne doit pas se faire au prix d'une injustice et d'un manque de respect envers ceux qui travaillent aussi dur que nous. Je ne pense pas que nous aurons un manque de concentration. Contre la Fiorentina, l'équipe était fatiguée, la Fiorentina avait un moteur différent du nôtre.»

Le Mou en veut à la VAR

Néanmoins, l'ancien coach de Chelsea et de Tottenham a envoyé un gros message aux arbitres de la VAR, qui avaient offert un penalty à la Viola en début de rencontre. Une décision arbitrale contestée par le Lusitanien, qui vient s'accumuler à d'autres sentences des officiels jugées discutable selon lui. «Ils ont très bien joué mais nous sommes fatigués des arbitres de la VAR, qui ont des problèmes après le match, qui sont punis sans pouvoir travailler pendant des semaines comme cela s'est souvent produit.» Toujours face aux journalistes, le technicien de 59 ans a rappelé que quelques équipes arbitrales ont été sanctionnées par la Ligue transalpine, pénalisant néanmoins sportivement la formation du Latium.

«En fin de compte, d'accord, ils ont fait une erreur, ils sont punis mais où sont les points ? Je ne veux pas dire des compliments à la VAR et aux arbitres à la fin du championnat, je veux finir cinquième ou sixième, ce qui est notre objectif, une position que nous avons occupés depuis pratiquement toute la saison». En attendant, les hommes du Mou ont encore deux rencontres en championnat - face à Venise et sur le terrain du Torino - pour aller chercher la 5e place, occupée par son rival, la Lazio, et engranger de la confiance avant la finale de la C4 face aux Néerlandais, tombeurs de l'Olympique de Marseille en demi-finale, prévue le 25 mai prochain à l'Air Albania Stadium de Tirana (Albanie).