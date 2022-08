Seko Fofana rejoint Sport Cover

Fer de lance du RC Lens, Seko Fofana n'a cessé de marquer les esprits depuis son retour en France. Des performances qui ont notamment permis aux Sang et Or de se qualifier en Conférence League et à Fofana d'être aujourd'hui considéré comme l'un des tout meilleurs à son poste.

À un peu plus deux ans de la fin de son contrat avec le club français, le milieu ivoirien a pris une décision importante en changeant d'agent. À partir d'aujourd'hui, il est représenté par Sport Cover. Il rejoint donc l'agence dirigée par Meissa N'Diaye qui gère notamment les intérêts de Wissam Ben Yedder, Michy Batshuayi, Geoffrey Kondogbia, Sofiane Boufal ou encore Nordi Mukiele.