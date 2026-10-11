OM : le minot Nouhoum Kamissoko a envoyé un sacré message à Bruno Genesio

C’est l’une des belles satisfactions de la victoire marseillaise à Troyes (0-2), ce dimanche. Pour sa première titularisation en Ligue 1, Nouhoum Kamissoko, crédité d’un 7 et élu homme du match par la rédaction FM, a plus que jamais répondu présent. Âgé de 21 ans, le milieu de terrain malien a profité de l’absence de Pierre-Émile Højbjerg pour saisir sa chance, sous les ordres de Bruno Genesio. Lancé dans le grand bain dans un contexte délicat pour l’Olympique de Marseille, en quête de points après une série de résultats négatifs, le jeune joueur a livré une prestation encourageante, contribuant au succès d’une équipe qui avait besoin de retrouver de la confiance.

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Issu du centre de formation olympien, Kamissoko a affiché une maturité intéressante pour sa première apparition dans le onze de départ en championnat. Dans l’entrejeu, il a pu mettre en avant son activité et sa capacité à participer à l’équilibre collectif, permettant également à Himad Abdelli d’évoluer légèrement plus haut. Cette opportunité représente une étape importante pour un joueur qui n’avait jusque-là disputé que quelques minutes avec l’équipe première. Alors que les absences ont contraint le staff marseillais à revoir ses plans, le jeune milieu a marqué des points et montré qu’il pouvait constituer une solution supplémentaire dans la rotation.

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Genesio a apprécié

« C’est assez révélateur de sa part, mais aussi de Bezahaf. Ils ont été les deux joueurs les plus libérés en première période, sans doute parce qu’il y a l’insouciance de la jeunesse. C’est vrai que Kami a été intéressant dans l’équilibre défensif et dans son positionnement et dans ses choix techniques. Il a fait preuve de beaucoup de justesse », reconnaissait d’ailleurs le technicien marseillais au coup de sifflet final sur Ligue 1+. Cette prestation tombe à point nommé pour Bruno Genesio, qui doit composer avec plusieurs incertitudes au milieu de terrain.

Alors oui, une rencontre réussie ne suffit pas à garantir une place durable dans le onze, mais Kamissoko a démontré qu’il pouvait répondre aux exigences du niveau professionnel. Son sérieux et son engagement pourraient lui permettre de prétendre à davantage de temps de jeu dans les prochaines semaines, à condition de confirmer lors des prochaines opportunités. Pour l’OM, cette victoire à Troyes représente finalement bien plus qu’une bouffée d’oxygène au classement, elle permet aussi de mettre en lumière une jeune pousse du centre de formation. Dans une saison où les résultats et les blessures compliquent les plans marseillais, l’émergence de Nouhoum Kamissoko constitue finalement un motif d’espoir. Reste désormais au milieu de terrain à transformer ce premier rendez-vous réussi en véritable point de départ.