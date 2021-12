MU : Marcus Rashford valide la méthode Rangnick

Au micro de Sky Sports avant d'affronter Newcastle, l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford est revenu sur les premières semaines sous les ordres de son nouvel entraîneur Ralf Rangnick, arrivé fin novembre sur le banc : «Il a fait du bon travail parce que je pense qu'avant son arrivée, il a passé beaucoup de temps à analyser l'équipe, à analyser les individus et il sait quelles sont nos forces. Et tout ce qu'il a fait, c'est de nous faire avancer. La chose qui était claire, c'est que nous encaissions trop de buts et c'est toujours le point de départ. Il a fait en sorte que nous soyons beaucoup plus soudés. Nous avons évidemment travaillé sur le pressing et nous allons encore nous améliorer sur ce point.»

L'international anglais a remarqué un grand changement dans le jeu de son nouveau coach, privilégiant le collectif : «Mais le principal est de tout faire ensemble en tant qu'équipe, que ce soit en attaque ou en défense, il faut le faire ensemble. (...) Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut pour gagner de grands matchs et même lors du match contre Norwich, nous n'avons pas tout à fait réussi en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, c'était beaucoup mieux. Ce style de jeu que nous pratiquons maintenant est différent de tout ce que nous avons joué auparavant. Il est différent de tout ce que Man United a joué auparavant, donc c'est évidemment quelque chose de nouveau pour nous tous.»