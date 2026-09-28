Belgique - France : les compositions probables

Ce lundi matin, La Dernière Heure a révélé qu’avant de recruter Rudi Garcia, la fédération belge de football avait tâté le terrain auprès d’un autre coach français : Zinedine Zidane. En effet, Vincent Mannaert, le directeur sportif de la fédération, avait pensé à Zizou après le départ de Domenico Tedesco au début de l’année 2025. Mais l’ancien entraîneur du Real Madrid avait été très clair puisqu’il avait décliné l’invitation, précisant que seul le poste de sélectionneur de l’équipe de France l’intéressait. Rudi Garcia avait finalement été nommé. Mais ce dernier a quitté son poste après la Coupe du Monde 2026. Mark van Bommel a été choisi pour lui succéder. De son côté, Zidane a pris le relais de Didier Deschamps, qui a rendu son tablier après 14 ans de bons et loyaux services.

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Après un premier match remporté vendredi soir à Izmit face à la Turquie (0-1), le nouvel homme fort des Bleus va donc diriger sa deuxième rencontre ce soir face aux Diables Rouges, toujours en Ligue des Nations. Pour ce match, Zidane et son staff devront se passer de leur capitaine Kylian Mbappé, qui est retourné à Madrid après sa blessure vendredi soir après avoir marqué le but de la victoire. Pour le reste, tout le monde est a priori opérationnel. Comme face aux Turcs, Zizou devrait opter pour un 4-3-3. Sans surprise, Mike Maignan devrait débuter dans les cages. Devant lui, il devrait y avoir quelques ajustements en défense. Andy Diouf est pressenti pour débuter au poste de latéral gauche, en lieu et place d’Adrien Truffert.

Zidane prévoit plusieurs changements

Dans l’axe, Jérémy Jacquet devrait honorer sa première cape, remplaçant ainsi Maxence Lacroix. Il sera épaulé par l’indispensable Dayot Upamecano. Dans le couloir droit, Jules Koundé laissera sa place au polyvalent Pierre Kalulu. Dans l’entrejeu, seul Adrien Rabiot va enchaîner avec un deuxième match. Manu Koné et Rayan Cherki devraient laisser leurs places à Lucas Da Cunha et au revenant Eduardo Camavinga. En l’absence de KM10, qui a évolué sur l’aile gauche vendredi, Bradley Barcola sera aligné à sa place. Sur le côté droit, c’est Désiré Doué qui devrait avoir sa chance. Certains médias assurent tout de même que le Parisien pourrait aussi débuter dans un rôle moins naturel de n°9. Si tel est le cas, Michael Olise est annoncé titulaire sur l’aile droite.

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Mais pour beaucoup, c’est Estéban Lepaul qui devrait être titulaire à la pointe de l’attaque, en lieu et place d’Ousmane Dembélé, qui sera sur le banc. Doué serait donc à droite. En face, Van Bommel devrait compter sur presque tout le monde, hormis Mike Penders et Leandro Trossard (blessés). Le Néerlandais devrait opter pour un 4-3-3. Devant Senne Lemmens, on retrouvera le quatuor Seys-Mechele-Ngoy-Castagne. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, le coach comptera sur Youri Tielemans, Nicolas Raskin et l’expérimenté Kévin De Bruyne. En attaque, Mika Godts devrait être aligné à gauche. Dodi Lukebakio, lui, occupera l’aile droite. Ils soutiendront Charles De Ketelaere aligné en pointe. Les Diables Rouges, vainqueurs 2 à 0 contre l’Italie, comme les Bleus espèrent remporter cette guerre des voisins. Un match à suivre dès 20h45 sur notre site.