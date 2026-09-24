Andy Carroll a subi une agression sexuelle

Ancien attaquant de Newcastle, Liverpool, Amiens et des Girondins de Bordeaux, le buteur anglais Andy Carroll (37 ans) continue actuellement sa carrière du côté de Dagenham & Redbridge qui évolue en sixième division anglaise. Alors que son livre « Owning It » vient de paraître aujourd’hui, le buteur anglais raconte dedans qu’il a été victime d’une agression sexuelle par un homme qui voulait l’obliger à pratiquer une fellation. «Il y a des choses que j’aimerais oublier, mais que je ne peux pas. Il m’est arrivé quelque chose il y a quelques années qui a été tellement traumatisant que je n’ai décidé de l’inclure dans ce livre qu’à la toute dernière minute» a-t-il notamment expliqué.

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«J’ai été agressée sexuellement, voilà, c’est dit. C’est effrayant d’y penser et seules quelques personnes étaient au courant jusqu’à présent. Lou et moi avons longuement hésité avant de décider d’en parler dans ce livre. J’ai tellement évité mon éditeur qu’il a probablement soupçonné que j’avais eu peur», a-t-il poursuivi. En 2021 son ex-conjointe l’a convaincu d’inviter un ami à elle à regarder un combat de boxe. Victime de vertiges après avoir bu quelques verres, Andy Carroll est allé se coucher et s’est réveillé en sursaut avec l’homme tentant de l’agresser. Le joueur l’a mis à la porte, l’a giflé de toutes ses forces et a appelé la police qui l’a retrouvé «en larmes dans les bras de la nounou de ses enfants.» Une histoire traumatisante pour Andy Carroll tandis que l’homme a été condamné à trois ans de prison.