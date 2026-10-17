Chelsea : vives inquiétudes pour Emiliano Martinez, sorti sur civière

La rencontre de Premier League entre Everton et Chelsea a longtemps été interrompue après un choc entre Emiliano Martinez et Jarrad Branthwaite, suite à un coup-franc excentré en faveur des Toffees. Si le défenseur, sonné, s’est relevé après 3 minutes passées au sol, ce n’est pas le cas pour le gardien.

La suite après cette publicité

🚨 Énorme FRAYEUR pour Emiliano Martinez qui sort sur civière ! Le gardien des Blues est resté au sol avec les soigneurs pendant près de 10 minutes suite à un choc à la tête avec Branthwaite La suite après cette publicité #EVECHE | #PremierLeague https://t.co/LF3F87xBSi— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 17, 2026

L’Argentin a dû être évacué sur civière avec une minerve autour du cou après 10 minutes d’arrêt de jeu. La bonne nouvelle, c’est qu’il était conscient et a même serré la main de son partenaire, Joao Pedro. Il a été remplacé par l’ancien Strasbourgeois, Mike Penders. Les Blues mènent 1-0 à un quart d’heure de la fin.