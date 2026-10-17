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Premier League

Chelsea : vives inquiétudes pour Emiliano Martinez, sorti sur civière

Par Maxime Barbaud
1 min.
Emiliano Martinez, le gardien de Chelsea @Maxppp
Everton 0-2 Chelsea

La rencontre de Premier League entre Everton et Chelsea a longtemps été interrompue après un choc entre Emiliano Martinez et Jarrad Branthwaite, suite à un coup-franc excentré en faveur des Toffees. Si le défenseur, sonné, s’est relevé après 3 minutes passées au sol, ce n’est pas le cas pour le gardien.

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L’Argentin a dû être évacué sur civière avec une minerve autour du cou après 10 minutes d’arrêt de jeu. La bonne nouvelle, c’est qu’il était conscient et a même serré la main de son partenaire, Joao Pedro. Il a été remplacé par l’ancien Strasbourgeois, Mike Penders. Les Blues mènent 1-0 à un quart d’heure de la fin.

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