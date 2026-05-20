OL : l’avenir de Corentin Tolisso se dessine

Auteur d’une saison fantastique sous la tunique de l’OL, Corentin Tolisso semble être heureux dans la ville lumière. À 31 ans, le milieu de terrain et capitaine de la formation rhodanienne n’a cependant apporté aucune garantie sur son avenir aux supporters. Sous contrat jusqu’en 2027, Tolisso sait qu’il peut encore aider le groupe, et le temps qui défile n’a pas l’air de le déstabiliser puisque ce sujet a été posé sur la table en interne avec la direction. « Il me reste un an et on a commencé à discuter avec le club. J’espère qu’on arrivera à se mettre d’accord, mais avec ce qui s’est passé cette année, avec ce nouveau rôle dans l’équipe et ce que j’ai envie de faire de ma vie plus largement, bien sûr que j’ai envie de continuer à l’OL » a indiqué le milieu de terrain au Progrès.

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« J’ai envie que l’OL retourne en Ligue des champions, j’ai envie d’être le capitaine qui soulèvera à nouveau un trophée avec ce club, et qu’on arrête de terminer au-delà de la quatrième place, qu’on s’installe dans la durée dans ces places qualificatives, et même qu’on remette l’institution OL où elle doit être », a-t-il indiqué, avant d’expliquer au journal que l’aspect financier restait tout de même un obstacle concret, et que le PSG était presque indétrônable en championnat. Désormais, les supporters souhaitent retrouver la C1.