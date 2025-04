OL : la sortie cash de Paulo Fonseca sur Rayan Cherki

Alors que l’OL s’apprête à défier Manchester United pour tenter de rejoindre le dernier carré de la Ligue Europa, Paulo Fonseca, de retour sur le banc lyonnais pour l’occasion, s’est longuement confié sur l’actualité lyonnaise mais également sa suspension. Un entretien accordé à L’Equipe où le dirigeant portugais a également évoqué le cas Rayan Cherki. «Rayan est un joueur incroyable. Mais il veut être là où est la balle, il n’a pas forcément la patience pour attendre au bon endroit. Je pense que ce genre de joueurs, tu ne peux pas les changer comme ça. Aujourd’hui, Rayan est différent. Il peut venir deux ou trois fois pour toucher la balle alors qu’on n’en a pas besoin… Mais quand je suis arrivé, il le faisait tout le temps. Ce que j’essaie de faire avec lui, c’est de ne pas l’éloigner de sa liberté, parce que cette liberté fait la différence dans les trente derniers mètres», a tout d’abord indiqué le coach lyonnais.

Et d’ajouter : «j’essaye de lui faire comprendre comment jouer dans la phase 1 et la phase 2, quand il faut qu’il vienne au ballon et quand on n’en a pas besoin. Ce que j’aime chez lui, c’est que c’est un bon garçon, prêt à écouter. Quand je lui demande quelque chose, il essaie de le faire, même si parfois il l’oublie. Rayan est un joueur unique. Il a besoin d’améliorer beaucoup de choses mais il a une qualité technique difficile à trouver ailleurs. J’ai été dans d’autres grands clubs et j’ai rarement vu ce genre de joueur. Rayan, c’est le talent. Parfois, en pleine séance, je me dis : "Comment voit-il ces choses ? Comment trouve-t-il ce gars alors qu’il n’y a pas d’espace ?" C’est juste le talent, et ça peut faire la différence. Bien sûr, je n’aime pas quand il n’est pas assez concerné pour défendre, mais on ne peut pas tout avoir avec ce genre de joueurs». Un message fort qui devrait faire plaisir à l’intéressé…