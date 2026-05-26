Un club tente le pari fou Zinedine Zidane

Libre depuis son départ du Real Madrid il y a quelques années, Zinedine Zidane (53 ans) a été courtisé par de nombreux clubs. Mais le technicien français a toujours refusé, lui qui rêve de prendre les commandes de l’équipe de France. Ce qui devrait arriver cet été puisqu’il est le favori pour succéder à Didier Deschamps, qui va rendre son tablier après la Coupe du Monde 2026.

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Malgré cela, certains clubs tentent encore le coup. Ce mardi, Fanatik révèle que Besiktas a fait de Zizou sa priorité pour son banc. Son entourage a même été contacté. Mais on n’imagine pas l’ancien numéro 10 dire oui à ce projet alors que les Bleus lui tendent les bras. Le club turc devra chercher son bonheur ailleurs.