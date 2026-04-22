Commission de discipline : le Vélodrome sanctionné pour la fin du championnat

La commission de discipline s’est réunie ce mercredi pour décider de diverses sanctions. Outre les suspensions de Sangante (Le Havre) et Gboho (Toulouse) pour deux matchs, ainsi que pour une rencontre en direction de Guindo (Brest), Kouao (Metz), Masuaku (Lens) et des Marseillais Pavard et Weah, le Vélodrome est lui aussi sanctionné.

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Les fumigènes utilisés pour la réception du FC Metz il y a dix jours occasionnent la fermeture partielle pour deux rencontres de la tribune Nord. Le stade était déjà à la merci d’un sursis, qui a donc sauté. Conséquence, le Vélodrome ne fera pas le plein pour les deux dernières réceptions en championnat de Nice le week-end prochain et surtout de Rennes lors de la 34e journée.

Le communiqué complet de la commission de discipline :

RETRAIT DE CARTON

LIGUE 2 BKT

31e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – AS Saint-Étienne du samedi 18 avril 2026.

Avertissement de Augustine BOAKYE (AS Saint-Étienne)

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Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Arouna SANGANTE (Havre AC)

Deux matchs de suspension ferme

Yann GBOHO (Toulouse FC)

30e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Lens – Toulouse FC du vendredi 17 avril 2026.

Comportement d’Alexandre MAITRE, membre du staff du RC Lens.

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Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 28 avril 2026.

Daouda GUINDO (Stade Brestois 29)

Koffi KOUAO (FC Metz)

Arthur MASUAKU (RC Lens)

Benjamin PAVARD (Olympique de Marseille)

Timothy WEAH (Olympique de Marseille)

LIGUE 2 BKT

31e journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – EA Guingamp du vendredi 17 avril 2026.

Comportement de Luis DE SOUSA, Directeur sportif du Pau FC.

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Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 28 avril 2026.

Juan GUEVARA (SC Bastia)

Dembo SYLLA (Red Star FC)

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 MCDONALD’S

29e journée de Ligue 1 McDonald’s : AJ Auxerre – FC Nantes du samedi 11 avril 2026.

Comportement des supporters de l’AJ Auxerre : usage massif d’engins pyrotechniques entraînant deux interruptions temporaires de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées.

Fermeture partielle jusqu’au 30 mai 2026 de la tribune OAH du Stade l’Abbé-Deschamps.

La sanction prend effet immédiatement.

29e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – FC Metz du vendredi 10 avril 2026.

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage massif d’engins pyrotechniques.

Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de la tribune Nord du Stade Orange Vélodrome.

La sanction prend effet immédiatement.

LIGUE 2 BKT

30e journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – Pau FC du vendredi 10 avril 2026.

Comportement des supporters de l’Amiens SC : usage et jets d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre.

Fermeture d’un match ferme de la tribune nord du Stade de la Licorne.

La sanction prend effet à partir du mardi 28 avril 2026.