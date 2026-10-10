PSG : la réaction à chaud de Maghnes Akliouche

Buteur pour la première fois avec le Paris Saint-Germain, ce samedi soir contre Le Mans, Maghnes Akliouche a permis aux Parisiens d’enchaîner un troisième succès consécutif en Ligue 1 (3-1). Après la rencontre, le milieu offensif parisien s’est arrêté au micro de Ligue 1+ et est revenu sur le succès de son équipe, porté notamment par les entrants.

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« On sait qu’en retour de trêve, ce n’est jamais facile. Toutes les équipes de ce championnat sont difficiles. C’est bien d’avoir mis trois buts, on aurait pu en mettre plus. Il y a désormais un prochain rendez-vous qui arrive vite. L’apport des entrants ? C’est un groupe aussi. Il faut continuer, il y a des matchs importants qui arrivent », a indiqué l’international français. Place désormais au choc face à Manchester City pour les joueurs de Luis Enrique, mercredi en Ligue des Champions.