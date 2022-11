Coupe du monde 2022 : l'Argentine de Lionel Scaloni veut tenir son statut

La suite après cette publicité

Eliminée en huitième de finale en 2018 par la France et grande finaliste malheureuse en 2014 contre l'Allemagne victorieuse, l'Argentine chasse depuis plusieurs éditions un troisième sacre mondial dans son histoire, afin de récompenser la génération portée par Lionel Messi. Au Qatar, la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre) sera disputée entre plusieurs favoris, sans qu'un véritable candidat se dégage au-dessus du lot. L'Albiceleste est de cette catégorie, dans la course à l'étoile et Lionel Scaloli le sait.

«La Coupe du monde est remportée par des équipes prudentes, qui savent quand attaquer et défendre. Pas une qui submerge et est constamment dans le champ opposé. Nous devons nous adapter à cela. L'intelligence fait partie du football. Si quelque chose ne va pas ça ne nous convient pas. Il va falloir faire autre chose», a alors déclaré le sélectionneur argentin, posant ainsi les bases de sa méthode de gestion. Être prudent impliqué et ouvert tout au long d'esprit pour éviter de sombrer au premier tonnerre.

Gloire à Lionel Messi

Avec 165 sélections et 91 buts, Lionel Messi participera à son cinquième Mondial sous le maillot de L'Albiceleste : «Son leadership doublé de sa mentalité parfaite représentent un véritable atout pour la sélection sud-américaine : Je le vois toujours de la même manière, vouloir profiter de la Coupe du monde et de ses coéquipiers. Il sait ce que c'est que de jouer avec ce maillot. Ce processus est important pour nous»

Une confiance également partagée par son fidèle bras droit de l'attaque argentine, Angel Di Maria qui a encensé son ancien coéquipier à Paris : «Pour moi, être aux côtés de Leo, ça vaut tout. C'est le meilleur au monde, c'est un extraterrestre, je ne me lasserai pas de le dire. Et je le répète : jouer avec Leo, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière». Le jeune Julian Alvarez de Manchester City, qui est bien présent dans l'avion au Qatar, a ajouté : «Nous savons tous ce qu'il a fait au fil des ans, le meilleur joueur du monde évidemment. J'ai la chance de pouvoir partager un terrain avec lui et maintenant j'ai la chance de jouer à ses côtés».

Prévoir pour mieux rebondir

Dans cette préparation expéditive, les sélections doivent rapidement installer leur tactique, leur mentalité et surtout leur cohésion. Lionel Scaloni veut profiter des derniers jours pour jouer la carte de la psychologie en expliquant de la meilleure des façons la particularité de ce Mondial en pleine trêve de novembre-décembre. Avoir une pression tôt permet de tout anticiper : «On n'a pas de pression parce qu'au final c'est le football. On est conscient de ce que représente la Coupe du monde pour l'Argentine, mais ça reste un sport. Il peut y avoir beaucoup d'impondérables. Il ne faut pas porter poids inutile ou toute responsabilité»

En Argentine, dans un pays où le football est érigé au rang d'art avec des supporters bercés au ballon rond, Lionel Scaloni se refuse de faire des belles promesses, il veut rester concentré sur la compétition en espérant rendre fiers plus de 45 millions d'Argentins : «Quant aux supporters, ce que nous leur avons dit ces derniers temps, sans rien leur promettre, car comme nous l'avons toujours dit, c'est le football. Le football est imprévisible, c'est un si beau jeu, mais tellement imprévisible et parfois tellement injuste que ça ne vaut pas la peine de promettre quoi que ce soit», a préféré relativiser Scaloni.

Des inquiétudes subsistent ?

«Je ne dis pas qu'ils seront retirés de la liste, mais il est clair qu'il y a des joueurs qui ne vont pas bien, parce qu'ils ne sont pas aptes à jouer ou qu'il y a un certain risque. Je ne peux donc pas garantir que ces joueurs vont bien. Nous devons être prudents. Il y a des joueurs qui sont restés sur le banc par précaution», c'est la bombe que Scaloni a lancé en conférence de presse après la victoire en amical face aux Emirats arabes unis (5-0). De nombreux joueurs ne sembleraient pas prêts physiquement à quelques jours du Mondial selon les médias argentins qui citent les noms du défenseur Cristian Romero (Tottenham), des attaquants Nico González (Fiorentina) et de Paulo Dybala (AS Rome). Il faut également ajouter le latéral Nicolas Tagliafico (OL) et le milieu de terrain Papu Gómez (Séville) qui n'ont pas joué cet amical. González a d'ailleurs déclaré forfait, remplacé par Angel Correa (Atlético Madrid).

Pour rappel, l'Argentine doit déjà composer sans Giovanni Lo Celso, grand absent de la liste de Lionel Scaloni : «nous n'avons pas quelqu'un comme lui. Il a certaines caractéristiques, il est gaucher et il a bien couvert ce secteur du terrain pour nous», s'était lamenté le sélectionneur. Le joueur prêté à Villarreal par Tottenham est blessé aux ischio-jambiers et manquera à coup sûr le voyage au Qatar. Les Argentins présents feront leur entrée dans la compétition, mardi contre l'Arabie saoudite dans le groupe C.