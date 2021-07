L'OM rêve toujours de Jérémie Boga

La suite après cette publicité

S'il y a bien un club qui est chaud sur ce mercato estival avec le Paris Saint-Germain, c'est l'Olympique de Marseille. Cinquième de Ligue 1 en 2020-2021, le club olympien avait prévu un grand ménage cet été et c'est clairement le cas, avec plusieurs départs (Thauvin, Sakai, Strootman, Perrin, etc) mais surtout de nombreuses arrivées. Huit joueurs (dix avec Nadir et Ben Seghir) ont débarqué sur la Canebière ces derniers jours, et ça n'est pas fini.

Dernièrement, les noms de Cristian Pavon et Thiago Almada ont été associés à l'OM mais c'est un autre dossier qui fait beaucoup parler dans les couloirs de l'Orange Vélodrome. Début juillet, nous vous annoncions en exclusivité que les hommes forts de la formation phocéenne avait rencontré les représentants de Jérémie Boga, l'ailier gauche de Sassuolo. Et s'il n'y a pas eu de réelles avancées, l'Olympique de Marseille garde toujours en tête le joueur de 24 ans.

Sassuolo reste gourmand

Dans son édition du jour, La Provence confirme les échanges entre les parties mais pour le moment, aucune offre n'a été formulée à la formation italienne pour s'attacher les services de l'international ivoirien (3 sélections). Car le gros problème, c'est la concurrence et le prix. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Neroverdi, Jérémie Boga n'a pas prolongé mais son club pourrait activer une option pour le prolonger d'une saison. Surtout, l'Atalanta Bergame rôde et vise aussi l'ancien joueur de Chelsea.

Du côté de l'OM, on affirme que les Phocéens vont être «malins» dans ce dossier. Pour laisser partir son numéro 7 cet été, Sassuolo attend en effet un chèque entre 25M€ et 30M€. Une somme qui semble impossible à atteindre pour l'Olympique de Marseille. Patience donc, mais les Olympiens ont encore envie de recruter Jérémie Boga, auteur de 28 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (4 buts, 2 passes décisives).