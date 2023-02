Ligue Europa : la Juventus est folle de rage

Peu de monde y croyait, surtout après l’ouverture du score de Vlahovic dès la 13e minute. Pourtant, Nantes est resté solidaire et au terme d’un magnifique contre, a pu égaliser par Ludovic Blas. Le club français est allé arracher un match nul (1-1) inespéré en barrages aller de l’Europa League sur la pelouse de la Juventus et peut croire en ses chances pour le retour, dans une semaine à La Beaujoire. Ça sera évidemment compliqué mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir…

Les Piémontais en ont également mais leur confiance a doit être entamée ce matin. Surtout s’ils lisent la presse italienne qui ne les rate pas au lendemain de cette déconvenue. Elle retient surtout les déclarations de Max Allegri en fin de rencontre, qui a passé ses nerfs sur les journalistes de Sky Sport Italia. Ce dernier était passablement énervé de s’être vu refuser un penalty dans les dernières secondes pour une main de Centonze, lequel avait été bousculé par Bremer. Ça plus une autre action un peu plus tôt où Castelleto aurait pu écoper d’un second avertissement.

Allegri ne digère pas

«Il n’y a qu’une chose qui compte dans le football, gagner. Est-ce que mes équipes veulent gagner 1-0 ? Ne me fâchez pas. Regardez combien de buts marquent mes équipes ! Vous ne parlez de rien, les chiffres parlent pour moi. Mes équipes ont toujours marqué 70-80 buts. Je parle de chiffres», s’emportait le coach. «Le pénalty ? Je l’ai vu maintenant, c’est inutile de se plaindre. On aurait pu reprendre l’avantage. Maintenant, il faut aller chercher la qualification en France, on a 50% de chance de passer.»

La Vieille Dame avait de quoi être frustrée par cette soirée car elle a en plus de cela touché deux fois les montants. Pour la Gazzetta dello Sport, ce n’était pas le bon soir, d’autant que l’arbitrage a joué contre elle. «À la 43e minute, Pallois a donné un coup de coude à De Sciglio dans le cou, il n’y a eu qu’un carton jaune. (…) Il y a Castelletto, déjà averti pour une faute sur Vlahovic à l’entrée de la surface à la 13e minute de la seconde mi-temps. Pinheiro (l’arbitre) n’a pas eu envie de laisser Nantes en dix pendant presque une période. » Ca, plus le penalty non-sifflé, ça fait beaucoup…