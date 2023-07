Le Barça ne craint pas le PSG pour Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Le mercato s’intensifie tandis que la plupart des dirigeants des clubs européens continuent de s’activer en coulisses en vue de préparer du mieux possible la prochaine saison. Le Paris Saint-Germain ne manque pas à l’appel depuis la nomination de Luis Enrique sur le banc parisien avec les arrivées de Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marco Asensio, Kang-In Lee et Manuel Ugarte en attendant celle de Cher Ndour. Mais alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste encore très incertain dans la capitale française, la direction parisienne pourrait être tentée par Ousmane Dembélé. Une idée qui ne fait pas peur au FC Barcelone, actuel propriétaire du joueur de 26 ans.

Lors d’une interview accordée à nos confrères de chez Sport, le président du club catalan, Joan Laporta, a été très clair sur le sujet. En effet, l’intérêt probable du PSG ne l’inquiète pas plus que ça. «Dembélé est ravi au Barça et c’est notre grande chance que nous le voulions au Barça. Je pense qu’il va rester et c’est ce qu’il veut», a notamment confié le dirigeant espagnol avant de revenir sur le mercato estival de l’année dernière pour confirmer ses propos : «nous avons eu cette crainte l’année dernière et cela ne s’est pas produit. Dembélé veut rester au Barça et je ne pense pas qu’il veuille aller dans une autre équipe.» Le message est passé !

À lire

L’ex-majordome de Nasser al-Khelaïfi porte plainte contre X