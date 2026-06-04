Real Madrid : Florentino Pérez annonce une offre de 150 millions pour une star mondiale !

Ces derniers jours, la guerre entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme fait rage pour la présidence du Real Madrid. Emblématique président du club madrilène, Pérez est candidat à sa propre succession en tant que président de la Casa Blanca. En face, Enrique Riquelme espère bien convaincre les socios de miser sur lui. Pour cela, les deux hommes tentent de gratter des voix en annonçant ce à quoi pourrait ressembler l’équipe s’ils arrivent à la tête du club. Ces derniers jours, Riquelme a annoncé que Rodri et Erling Haaland allaient débarquer au club s’il est élu. Un argument forcément convaincant même si beaucoup restent sceptiques face à cette grande annonce.

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Du côté de Florentino Pérez, son équipe de campagne avait annoncé l’arrivée de José Mourinho en cas de réélection, mais aussi celle d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries. Il manquait probablement encore un grand nom pour réussir à faire autant parler que Riquelme. Ce jeudi soir, Florentino Pérez était ainsi de passage sur l’émission Horizonte Cuatro. Il était prévu qu’il dévoile une future recrue du club en cas de victoire aux prochaines élections. Cela n’a pas manqué puisque le dirigeant madrilène a fait une énorme annonce.

«L’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League»

Au moment d’évoquer ses nouvelles ambitions à la tête du club, il a ainsi révélé qu’il allait dégainer une offre de 150 millions d’euros ce mardi pour une star du football mondial. « Le Real Madrid vaut maintenant 10 milliards d’euros. Quand je suis arrivé, ils ne pouvaient même pas payer la moitié des salaires aux joueurs… Mais tous les meilleurs joueurs du monde veulent jouer au Real Madrid. Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions», a-t-il ainsi lancé dans un premier temps. Une annonce en grande pompe, mais encore assez flou et peu convaincante. Alors Florentino Perez, questionné par les journalistes de l’émission, a décidé de donner des indications sur le profil de ce joueur mystère.

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«L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jéremy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie. Avec moi, il y aura donc Mourinho, Konaté, Dumfries et le joueur le plus cher de l’histoire du club car oui mardi, ce sera une offre record pour le club. Nous sommes prêts à payer plus de 150 millions d’euros de frais. Ce transfert de 150 millions d’euros ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur »,, a-t-il détaillé avant de répondre à un journaliste qui demandait si cela pouvait être un ailier sachant qu’il y a déjà Mbappé et Vinicius. «Eh bien, à Madrid, on a toujours besoin de plus… ». Reste donc à savoir l’identité de ce joueur mystère alors que certains évoquent déjà Vitinha, João Neves ou Khvicha Kvaratskhelia. Réponse mardi.