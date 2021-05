Inter : les négociations avec le PSG avancent pour Achraf Hakimi

Alors que l'Inter Milan, orpheline de son entraîneur Antonio Conte, se trouve dans l'obligation de vendre afin de remplir les caisses du club, quelques joueurs devraient plier bagage lors du prochain mercato estival. Le PSG entend bien profiter des malheurs des Nerazzurri pour convaincre Achraf Hakimi (22 ans) de s'envoler pour Paris. Comme nous vous l'avons d'ailleurs révélé en exclusivité ce mercredi, le latéral droit marocain est d'ailleurs très intéressé à l'idée de rejoindre le club de la capitale française.

Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport va plus loin sur ce dossier et explique que les négociations entre l'Inter et le PSG progressent bien. Selon le journal au papier rose, un accord situé entre 50 et 60 M€ est en passe d'être trouvé entre les deux formations. Les contacts entre les différentes parties semblent donc commencer à porter leurs fruits. D'après La Gazzetta, Achraf Hakimi pourrait même être la première ventre bouclée par les dirigeants du club italien. Une transaction qui rapprocherait aussi un peu plus l'Inter de ses objectifs de vente cet été (près de 100 M€). Le Paris SG recruterait lui un joueur confirmé ayant fait ses preuves au plus haut niveau à un poste que cherchent désespérément à renforcer Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi depuis plusieurs années.