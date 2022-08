Manchester United : Erik ten Hag a humilié Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo doit trouver le temps long. Depuis le début du mois de juillet, son souhait de quitter Manchester United, révélé par le Times, est connu de tous. Pourtant, le Portugais est officiellement toujours un joueur de Man U. De quoi certainement l'inquiéter alors que le marché des transferts fermera ses portes dans un peu moins d'une semaine. Car en coulisses, ça ne bouge pas vraiment pour la star lusitanienne.

Ten Hag en a marre du cirque CR7

Malgré sa bonne volonté, Jorge Mendes n'est pas encore parvenu à lui trouver un point de chute digne de ce nom. L'Atlético de Madrid, Chelsea, le PSG et plus récemment le Borussia Dortmund ont tous dit non à CR7. Pendant ce temps-là, Manchester United, qui a finalement ouvert la porte à un départ du joueur de 37 ans, continue d'attendre une offre. Ce qui est certain, c'est que le cas Cristiano Ronaldo agace sérieusement le club anglais, notamment Erik ten Hag.

Arrivé cet été pour relancer la machine mancunienne, le Néerlandais en a ras-le-bol de CR7. The Sun indique d'ailleurs ce vendredi que le technicien hollandais a récemment massacré l'attaquant devant toute son équipe. La scène s'est passée jeudi dernier (18 août, ndlr) alors que MU restait sur deux défaites consécutives en Premier League. Ten Hag a réuni ses joueurs lors d'une réunion d'environ deux heures durant laquelle il a demandé à chacun de s'exprimer.

Le Portugais s'est fait humilier

Il a d'ailleurs promis qu'il n'y aurait pas de répercussions et qu'ils pouvaient tous parler librement. Mais le coach a tenu à débuter et livrer son ressenti. Il en a profité pour annoncer que Maguire et CR7 ne seraient pas titulaires face à Liverpool (lundi 22 août). The Sun ajoute que Ten Hag a violemment chargé et humilié le joueur. Il en a marre du cirque de Cristiano Ronaldo, qui menace le travail de reconstruction qu'il tente de mettre en place.

Il était aussi très en colère après la sortie médiatique du Portugais, qui a annoncé qu'il donnerait une interview pour vider son sac une fois le mercato terminé. Erik ten Hag veut qu'il parte. Et il n'est pas le seul puisque certains joueurs de son équipe pensent que l'attitude du joueur nuit au groupe. L'ancien coach de l'Ajax, qui a le soutien de sa direction, a indiqué qu'il fallait suivre ses méthodes ou alors s'en aller. Il a conclu en disant qu'il ne laisserait pas des joueurs sous-performants ruiner sa carrière. Un message envoyé à CR7, qui n'a pas pris la parole.