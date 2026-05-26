Le PSG va recruter un nouveau gardien !

Ce samedi, le PSG va disputer sa deuxième finale de Ligue des Champions contre Arsenal à Budapest. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les Parisiens, focus sur ce dernier match de la saison. En parallèle, le club travaille en coulisses depuis plusieurs semaines. Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ont déjà avancé sur plusieurs dossiers, à commencer par la prolongation de l’entraîneur espagnol, dont le nouveau bail devrait courir jusqu’en 2030 et fera de lui l’homme le mieux rémunéré du club, devant ses propres joueurs.

La suite après cette publicité

Outre ce dossier important pour le club, il faut également réfléchir aux arrivées et aux départs de l’été. En ce sens, la grande affaire du moment dans les bureaux parisiens concerne une recrue inattendue. En effet, à en croire les informations de L’Equipe, un gardien de but de 18 ans, dont l’identité n’a pas encore été révélée, est sur le point de s’engager avec le club de la capitale. Selon cette même source, le portier pourrait être espagnol.

La suite après cette publicité

Un recrutement qui pourrait ouvrir la porte à Chevalier

Ce recrutement s’inscrit dans la philosophie chère à Luis Campos, qui privilégie depuis son arrivée la détection et l’intégration de très jeunes portiers à fort potentiel, comme il l’avait fait la saison passée en attirant Renato Marin depuis la Roma alors que l’Italien n’avait pas encore vingt ans. Reste que cette signature tombe à un moment délicat pour la gestion des gardiens au sein du club, où trois éléments issus du centre de formation arrivent en fin de contrat. L’un d’eux, Bilal Laurendon, s’apprête à s’engager en Azerbaïdjan, tandis qu’Arthur Vignaud et Martin James sont toujours en négociations avec Paris pour parapher un nouveau bail, malgré des propositions de contrats professionnels formulées depuis plusieurs mois.

Mais au-delà de la formation, c’est sur la hiérarchie professionnelle que cette opération pourrait avoir les répercussions les plus significatives. La direction et le staff technique estiment que Renato Marin possède le niveau pour évoluer très haut et ne souhaitent pas freiner sa progression. Si Lucas Chevalier, actuellement deuxième dans la hiérarchie derrière Matvei Safonov, venait à quitter le club, Marin pourrait alors hériter du statut de numéro deux. Dans ce scénario, le poste de troisième gardien se retrouverait vacant, et ce recrutement prendrait une tout autre dimension. Ce jeune portier de 18 ans ne serait plus seulement une promesse à développer sur le long terme, mais une pièce immédiatement utile dans le dispositif parisien. Affaire à suivre…