Un marché des transferts verrouillé peut aussi ouvrir des opportunités, Kelyann Bezahaf ne prétendra pas le contraire. Promu dans le groupe de Bruno Genesio cet été, le Franco-Algérien gagne du terrain et s’affirme comme une véritable option au poste de latéral droit. Après avoir marqué des points lors de la pré-saison, l’occasion pour son nouvel entraîneur de découvrir ses qualités, le joueur formé à l’OM a validé ces signaux positifs en compétition officielle. Il y avait eu ce très bon match face à Troyes en octobre (0-2), mais aussi celui face au Bayer Leverkusen en C3 juste avant la trêve (0-1).

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« C’est un garçon très sérieux qui donne toujours le meilleur de lui-même et qui a un très bon état d’esprit. Il est très apprécié par le groupe, il vient toujours avec l’envie de progresser. Il a toujours répondu présent et à nos attentes lors des matchs », soulignait Bruno Genesio ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception du Mans en Ligue 1. Réputé pour ses qualités de formateur, le coach marseillais confirme la confiance accordée à son joueur, titularisé trois fois depuis un mois.

Il est devenu international espoir algérien ces derniers mois

Au milieu des Alexi Koum, Nouhoum Kamissoko, Keyliane Abdallah et compagnie, il n’était pourtant pas celui qu’on imaginait voir débarquer en équipe première "aussi tôt", même si à l’âge de 20 ans, certains en sont déjà au stade de la confirmation dans le foot actuel. «Ce n’est pas forcément un joueur dont on m’a parlé quand je suis arrivé, au niveau des jeunes. Ce n’est peut-être pas celui sur qui beaucoup de suiveurs auraient misé, mais il montre qu’on peut compter sur lui pleinement, comme titulaire ou en entrant», confiait Bruno Genesio ce vendredi.

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Arrivé à l’OM à l’âge de 12 ans, en 2016, après un passage au FC Châteauneuf La Mède, Bezahaf nourrit désormais l’ambition de s’installer durablement en équipe première, et à plus long-terme de découvrir la sélection A d’Algérie. International U17 et U20, c’est à présent avec le groupe U23 emmené par Rafik Saïfi qu’il s’impose comme un joueur important. Avant lui, beaucoup avaient emprunté cette passerelle directe vers les A, à commencer par le Manceau Adil Bourabaa, qu’il aurait pu retrouver sur le terrain ce dimanche.