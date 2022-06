JT Foot Mercato : le mercato des Bleus s'annonce agité

La suite après cette publicité

La France met le feu au mercato

Une dizaine de joueurs de l'Équipe de France est susceptible de bouger lors de ce mercato estival. Tout d'abord, Paul Pogba, qui est désormais libre de tout contrat après son départ de Manchester United. Le milieu de terrain est courtisé par la Juventus et le PSG et il devrait annoncer son futur dans les prochaines semaines dans un documentaire : «The Pogmentary». Mais l'un des gros dossiers de ce début de mercato concerne Aurélien Tchouaméni. Le joueur de l'AS Monaco est au cœur d'une bataille entre le Real Madrid et le PSG. En défense, Jules Koundé est lui aussi sur les tablettes de plusieurs clubs européens. À Chelsea, l'avenir de N'Golo Kanté est flou depuis quelques temps. Les Blues cherchent à lui faire signer une prolongation de contrat depuis de mois, mais pour le moment rien n'est acté. Auteur d'une saison brillante avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku attise les convoitises. Même chose pour son ancien coéquipier au PSG, Moussa Diaby. Un dossier à surveiller du côté de l'OM sera l'avenir de William Saliba. Le joueur a déjà fait part de son envie de continuer dans la citée phocéenne, oui mais il appartient à Arsenal qui souhaiterait le rapatrier. Auteur d'une saison monstrueuse avec l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder pourrait aussi changer d'air cet été. Reste à savoir où, sachant que le FC Barcelone l'a noté dans ses petits papiers. Jonathan Clauss aussi risque d'être courtisé pendant cette période estivale. Enfin, chez les gardiens, Alphonse Aréola, prêté par le PSG à West Ham, aimerait s'installer dans la durée à Londres.

L'OM pioche à City

À Marseille, les dirigeants de l'OM espèrent attirer une pépite au poste d'attaquant. Selon nos informations, Pablo Longoria souhaite recruter le crack argentin Julian Alvarez de Manchester City sous forme de prêt. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un intérêt et aucune offre n'a été formulée. Un prêt pour faire grandir le joueur serait une bonne solution alors que l'OM va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Reste à savoir ce qu'en pensent Manchester City et Pep Guardiola.

Les officiels du jour

Alexandre Lacazette qui se rapproche un peu plus d'un retour à Lyon. Le Français ne sera plus un joueur d'Arsenal la saison prochaine. Via un communiqué, les Gunners ont, en effet, confirmé le départ de l'international tricolore. C'est également officiel, José Bordalás n'est plus l'entraîneur de Valence. À un an de la fin de son contrat, l'Espagnol de 58 ans pourrait être remplacé par Gennaro Gattuso. Promu en Ligue 2, le FC Annecy continue son recrutement. Auteur d'une bonne saison avec Créteil en National, Kévin Farade (26 ans) a convaincu le club de Haute-Savoie de miser sur lui la saison prochaine.