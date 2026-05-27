Florentino Pérez a un argument incroyable pour remporter les élections du Real Madrid

C’est une saison assez compliquée qui s’est enfin achevée pour le Real Madrid. Une saison encore, les Merengues ont vu le FC Barcelone dominer la Liga, tout comme ils n’ont pas réussi à aller loin en Ligue des Champions. Des résultats médiocres et un contenu très limité dans le jeu qui ont couté la tête à Xabi Alonso, puis à Alvaro Arbeloa, qui ne continuera pas la saison prochaine. Pire encore, la saison a été marquée par différents soucis extra-sportifs, avec des guerres dans le vestiaire, entre joueurs et coachs et parfois entre joueurs eux-mêmes, et un Kylian Mbappé qui n’a rien arrangé.

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Et les prochaines semaines vont être très animées, avec la tenue d’élections présidentielles, et des socios qui devront choisir entre Enrique Riquelme et Florentino Pérez dès le 7 juin prochain. D’ici là, chacun va avancer ses arguments et ses atouts pour convaincre les socios de voter pour eux. Et ce qui est sûr, c’est que Pérez a déjà un sacré avantage après la publication des comptes du club - de manière non-officielle - dans le journal AS.

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Une machine à cash

On apprend que le Real Madrid va faire un chiffre d’affaires record, avec des prévisions qui dépassent les 1,2 milliards d’euros. Une somme qui n’avait jamais été atteinte dans l’histoire du football. Et ce, malgré l’absence de revenus liés à la conquête de titres ou de long parcours en Ligue des Champions. En revanche, la participation au dernier Mondial des Clubs, et les revenus accrus liés à la billetterie du Santiago Bernabéu post-travaux ont bien boosté le chiffre d’affaires du club cette saison. L’organisation d’un match de NFL dans l’arène madrilène a aussi joué.

De nouveaux records pourraient bientôt être battus par les Merengues, avec des négociations avec Adidas pour un contrat revu à la hausse par exemple. Des chiffres qui témoignent de la bonne santé financière du club et de sa capacité à générer de l’argent, même si là-aussi, il ne faut pas confondre chiffre d’affaires et bénéfices. Une ligne de plus sur le joli CV de Florentino Pérez pour l’emporter face à Enrique Riquelme.