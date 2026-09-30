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Ligue 1

L’avis tranché d’Aleksandr Golovin sur deux anciennes pistes du PSG

Par Aurélien Macedo
1 min.
Aleksey Batrakov @Maxppp

Milieu de terrain de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin s’est rendu au rassemblement de la sélection russe. Interrogé par Sport Express, il s’est exprimé sur les intérêts du Paris Saint-Germain pour ses compatriotes Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou, désormais à Galatasaray) et Matvey Kislyak (CSKA Moscou). Et pour lui, les deux joueurs auraient pu avoir un rôle au sein du club francilien.

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«Je ne sais pas si le terme « renforcer » est approprié. Je ne sais pas s’ils joueraient là-bas. Je ne sais pas non plus s’ils joueraient à Monaco. Mais ce ne seraient certainement pas des joueurs qui arrivent et ne servent à rien. C’est totalement faux. Ils seraient dans l’effectif, ils joueraient des matchs, et ensuite tout dépendrait d’eux. Je pense qu’ils en sont tout à fait capables», a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
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