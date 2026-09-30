L’avis tranché d’Aleksandr Golovin sur deux anciennes pistes du PSG

Milieu de terrain de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin s’est rendu au rassemblement de la sélection russe. Interrogé par Sport Express, il s’est exprimé sur les intérêts du Paris Saint-Germain pour ses compatriotes Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou, désormais à Galatasaray) et Matvey Kislyak (CSKA Moscou). Et pour lui, les deux joueurs auraient pu avoir un rôle au sein du club francilien.

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«Je ne sais pas si le terme « renforcer » est approprié. Je ne sais pas s’ils joueraient là-bas. Je ne sais pas non plus s’ils joueraient à Monaco. Mais ce ne seraient certainement pas des joueurs qui arrivent et ne servent à rien. C’est totalement faux. Ils seraient dans l’effectif, ils joueraient des matchs, et ensuite tout dépendrait d’eux. Je pense qu’ils en sont tout à fait capables», a-t-il déclaré.