EdF : Aurélien Tchouaméni s’exprime sur sa bagarre avec Valverde

L’Équipe de France prépare activement son Mondial 2026 et pour l’occasion, Aurélien Touchaméni était présent en conférence de presse ce dimanche après-midi. Le milieu de terrain du Real Madrid sort d’une saison blanche avec la Casa Blanca et a notamment fait les gros titres de la presse espagnole durant le mois de mai, suite à une altercation avec Federico Valvderde, son coéquipier. Interrogé sur cette probable bagarre au centre d’entraînement de la capitale, le Tricolore a expliqué la situation aux journalistes, et ce, sans passer par quatre chemins.

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« Je voulais clarifier certaines choses, je n’ai pas eu l’occasion d’en parler, c’est le bon moment de le faire avant de passer définitivement à autre chose, évidemment qu’il s’est passé quelque chose, vous l’avez tous entendu, lu, après ça a pris des proportions encore plus grandes parce que c’est sorti dans la presse, et qu’on joue au Real Madrid, qu’on est des joueurs importants » a indiqué clairement le Madrilène, avant de poursuivre sur les rumeurs qui se profilaient et une potentielle rencontre face à l’Uruguay. « Dans la presse, il y a eu de tout et n’importe quoi, j’ai entendu parler de bagarre, comme quoi, j’aurais donné des coups, ce qui n’est pas du tout le cas, je ne rentrerais pas dans les détails. Le plus important, c’est que le club soit au courant de ce qu’il s’est passé. Après, on est allé de l’avant. Avec Fede, on a tous un objectif commun, c’est de gagner des titres pour le Real. Il n’y a pas de problème par rapport à ça. Affronter l’Uruguay ? Si on affronte l’Uruguay, on aura tous envie de gagner avec l’équipe de France, mais sur le cas personnel, il n’y a vraiment pas de problème ».