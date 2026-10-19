Comment le FC Barcelone tente de copier le modèle PSG pour retrouver les sommets

Ce sont peut-être les deux meilleures équipes du monde qui s’affrontent mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre, accueille un Barça qui impressionne tout le monde, avec 11 victoires en 11 matchs et une moyenne de plus de 4 buts marqués par match. Difficile de désigner un favori… En revanche, il est intéressant de constater que de nombreux points lient les deux clubs. La fameuse remontada, mais aussi Lionel Messi ou Neymar, par le passé, et une certaine rivalité qui s’était installée. Luis Enrique, très apprécié à Barcelone, s’est installé sur le banc parisien, et d’autres joueurs comme Ousmane Dembélé, Dro Fernandez et Ferran Torres ont quitté la Catalogne pour la capitale française, alors que les relations entre les deux formations se sont un peu apaisées.

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Et on le sait, si le modèle PSG qui visait à empiler les stars était décrié et conspué il y a quelques années, la nouvelle politique mise en place par le binôme Luis Enrique - Luis Campos est désormais considérée comme un exemple de gestion. Au point où, même du côté du FC Barcelone, on veut s’en inspirer. Et c’est d’ailleurs pleinement assumé, puisque cet été, la presse catalane a expliqué à plusieurs reprises que Deco voulait, sur quelques points, émuler le PSG. « Regardez, le PSG n’a pas de vrai numéro 9. Un numéro 9 classique conditionne ta façon de jouer », expliquait par exemple le directeur sportif barcelonais cet été, après avoir pris la décision de ne recruter aucun gros numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski.

Un secteur offensif similaire

Certains médias confirmaient ainsi que l’objectif de Deco - avec le feu vert d’Hansi Flick - était d’avoir un secteur offensif avec des joueurs interchangeables et qui puissent permuter en permanence, un peu à l’image de l’écurie de Luis Enrique. Si la construction de chaque effectif est un peu différente, avec la composante Masia qui entre forcément en compte côté blaugrana, on recrute clairement des joueurs qui correspondent à ce que demande l’entraîneur. Les recrues médiatiques réalisées par la direction, c’est terminé, et les directeurs sportifs des deux clubs sont au service de leur coach, qu’ils écoutent et chouchoutent. Surtout, il y a énormément de similitudes dans la façon de jouer des deux équipes, et il y a fort à parier que n’importe quel joueur titulaire du PSG pourrait facilement rééditer ses prestations s’il signait au Barça, et vice-versa. Ferran Torres en est un bon exemple, et le secteur offensif en est peut-être le meilleur exemple.

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Les deux entraîneurs exigent de leurs attaquants qu’ils soient très agressifs au pressing, que la ligne d’attaque soit haute à la récupération du ballon et surtout, qu’ils soient très mobiles et participatifs dans le jeu. Hors de question d’avoir un numéro 9 qui campe dans la surface, ou un ailier qui ne fait que longer la ligne. L’arrivée d’un joueur comme Anthony Gordon à Barcelone s’inscrit pleinement dans cette volonté du Barça de continuer son évolution, se rapprochant de ce qui se fait au Paris Saint-Germain. Bien entendu, il serait osé de dire qu’Hansi Flick plagie Luis Enrique, puisqu’il appliquait déjà beaucoup de concepts similaires au Bayern, avant même que l’Espagnol ne débarque en terres parisiennes. Il faut aussi dire que Luis Enrique est plus proche de l’école allemande à laquelle appartient Flick que de l’école espagnole.

Le milieu de terrain, la clé du jeu

L’ancien de la sélection allemande semble d’ailleurs encore un peu plus "kamikaze" que son homologue ibérique, avec une ligne défensive généralement plus haute, et encore un peu plus de verticalité dans le jeu. Mais tant l’Allemand que l’Espagnol savent que la clé de la réussite de leur équipe se situe dans l’entrejeu. C’est là que tout se joue, que ce soit avec ou sans le ballon. Les qualités des milieux de terrain des deux formations permettent d’alterner des transitions rapides où ils tentent de chercher très vite, ou des phases de contrôle, avec des possessions plus longues. Là aussi, on retrouve beaucoup de similitudes entre les profils des joueurs alignés dans ce secteur. En plus d’avoir tous des qualités techniques et tactiques extraordinaires, ils sont aussi très complets, et chacun est capable de jouer devant la défense, en relayeur, ou même à une position plus avancée sur le terrain. João Neves ou Pedri en sont de bons exemples. D’autres points communs sont à souligner, comme l’importance des latéraux dans les transitions offensives, même si le PSG est un peu en avance de ce côté.

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Le PSG a aussi pris beaucoup d’avance sur ses compétiteurs européens dans d’autres aspects un peu extrasportifs. Avec Nike et sa filiale Jordan, le club de la capitale a ainsi réussi à faire du logo du club une véritable marque lifestyle, avec des lignes de vêtements exclusives qui sont portées aux quatre coins de la planète, et des drops qui sont de véritables évènements. Avec, pour volonté aussi, de devenir de plus en plus autosuffisant et ne plus dépendre de QSI. Même s’il partait avec beaucoup de retard sur les autres cadors européens en termes de prestige et de visibilité, Paris a réussi à s’imposer comme un des leaders, si ce n’est le leader, dans ce secteur lifestyle, et le Barça tente désormais de faire pareil pour augmenter ses revenus. Ces derniers mois, le club catalan a ainsi sorti de nouvelles gammes, ainsi que des collections spéciales, en collaboration avec Nike et Spotify, à l’image du maillot GOLF WANG pour le Clasico, vendu à 500€, et différents t-shirts et pulls de la gamme. Paname influence le monde !