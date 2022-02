L'UNFP veut améliorer les relations entre joueurs et arbitres

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) milite pour des «relations normalisées entre joueurs et arbitres», et ce quelques jours après les polémiques ayant entouré l'arbitrage de la défaite du Paris Saint-Germain à Nantes. Le syndicat plaide notamment pour un retour des réunions d'avant-saison pour permettre aux différents personnages des rencontres (joueurs, arbitres, entraîneurs...) de «se rencontrer en dehors des temps de compétitions, d’échanger et ainsi de mieux se connaître.»

«Trois cent quatre-vingts fois par saison, en Ligue 1 comme en Ligue 2, les uns et les autres se côtoient sur le terrain, mais se connaissent-ils vraiment, ont-ils conscience que la pression sur leurs épaules pèse de la même façon, que leurs erreurs se payent pour tous au prix fort ou, tout simplement, auraient-ils oublié qu’ils partagent la même passion, qu’ils ont besoin les uns des autres ? (...) Par tradition, seuls les capitaines peuvent, sur le terrain, s’adresser aux directeurs du jeu, puisque ce sont eux, à la création du football et pendant une trentaine d’années, qui veillaient au grain, avant que l’arbitre ne descende des tribunes en 1890», peut-on lire dans le communiqué.