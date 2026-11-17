Légende de Manchester United et du football anglais, Wayne Rooney a raccroché les crampons en 2020 après une dernière pige du côté de Derby County. L’ancien attaquant de 41 ans a réalisé une carrière pleine lui qui a marqué 253 buts en 559 matches avec les Red Devils et s’est adjugé un palmarès fou avec notamment 5 Premier League et une Ligue des Champions en 2008. Dans le podcast « Life At The Midpoint with Gabby Logan », il s’est confié sur la dépression qu’il a pu traverser et à la période où il a imaginé se suicider. C’était peu après la naissance de son fils Kai, à un moment où il consommait beaucoup d’alcool.

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«Avec le recul, je peux dire que j’ai été égoïste, mais je savais que je traversais une période très difficile à gérer. Ensuite, je ne voulais pas que Kai me voie dans cet état, alors je me suis cachée aussi. J’en suis arrivé à penser au suicide. Je ne voulais plus voir personne. Je ne voulais croiser personne dans la rue. Je ne voulais plus entrer dans les magasins. Je me sentais toujours bien sur un terrain de football, mais j’avais beaucoup de mal avec tout le reste», a-t-il déclaré.