Coupe du Monde 2026 : grâce à un doublé de Kane, l’Angleterre élimine aux forceps la RD Congo

Atlanta accueillait le huitième seizième de finale de cette Coupe du Monde 2026 entre l’Angleterre et la RD Congo, avec pour enjeu un huitième de choc face au Mexique au stade Azeteca le 6 juillet prochain. Pour ce match, Thomas Tuchel un 4-2-3-1 classique avec comme choix forts la pire Rashford-Madueke sur les ailes, reléguant Saka et Gordon sur le banc. En face, Sébastien Désabre alignait une équipe articulée en 4-3-3 avec un Cédric Bakambu remplaçant au coup d’envoi. À la surprise générale, ce sont bien les Léopards qui ont immédiatement pris le contrôle du ballon. Ils ont imposé des séquences de possession aux Three Lions. Un début de match payant récompensé par l’ouverture du score de Cipenga, seul au second poteau pour trouver Pickford d’une frappe au ras du poteau (0-1, 6e).

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Sébastien Désabre pouvait exulter même si le gardien anglais était loin de tout reproche. Touchée en plein cœur, l’Angleterre a vite réagi en prenant le contrôle du cuir pour tenter d’égaliser le plus rapidement possible. C’est d’ailleurs sur une action gag que Konsa a failli remettre les deux équipes à égalité sur un centre de Rice (28e). La RD Congo était acculée, mais pouvait compter sur son héros, Lionel Mpasi. Le gardien des Léopards a tout simplement été prodigieux en sortant plusieurs tentatives à bout portant de Bellingham (30e, 45e) et de Kane (45e). Et quand ce n’était pas lui, c’était au tour d’un de ses défenseurs d’enfiler le costume de sauveur. Wan Bissaka a stoppé sur sa ligne une reprise de Rashford (35e), après l’intervention pleine de sang froid de Tuanzebe face à Kane (34e). Les Anglais poussaient fort, mais les joueurs de Désabre restaient dangereux en contre, notamment grâce à de très belles remontées de balle. Cipenga a de nouveau causé une belle frayeur en martyrisant Spence sur le côté gauche, mais c’est surtout Wissa qui aurait pu faire très mal.

Les Anglais ne séduisent pas, mais ils ont Harry Kane

Sur un centre de Wan Bissaka, le buteur de Newcastle s’est retrouvé seul face à Pickford, mais son tir est allé heurter le poteau gauche du portier anglais (42e). Une incroyable balle de break ratée qui aurait pu hanter les Congolais pendant longtemps. Sur l’action suivante, Kane pensait obtenir un penalty après un contact avec Mpasi. Malheureusement pour les Britanniques, l’arbitre en décidait autrement. Les Léopards pouvaient souffler et rentrer au vestiaire en menant au score. Au retour des vestiaires, les hommes de Tuchel reprenaient leur domination et faisaient le siège de la moitié de terrain congolaise. Malheureusement pour le coach allemand, ses offensifs n’étaient toujours pas au rendez-vous. Rashford (51e) et Bellingham (53e) ont bien donné des sueurs froides à Mpasi, mais c’est tout. Agacé, Tuchel sortait alors ses deux ailiers Rashford et Madueke pour lancer Gordon et Saka à l’heure de jeu.

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Moins de dix minutes plus tard, le sélectionneur des Three Lions tentait le tout pour le tout en sortant Spence pour lancer Eze, ce qui entraînait un repositionnement de Rice au poste de latéral droit. Un coup de poker qui a finalement réussi aux Anglais. Sur une énième possession, Gordon récupérait un centre de Rice avant d’envoyer une galette sur la tête de Kane (1-1, 75e). L’Angleterre pouvait souffler. En apnée depuis la fin de la première période, la RD Congo a fini par craquer. Incapables de venir porter le danger sur le but de Pickford, les Léopards ont cédé sur un travail plein axe de Gordon venu servir Kane. Entouré de trois défenseurs, le buteur du Bayern a résisté, s’est décalé avant de décocher un missile pour crucifier Mpasi (2-1, 86e). Un doublé pour Kane (5 buts) qui lui permet de revenir à une unité de Kylian Mbappé et Lionel Messi. L’Angleterre a tremblé, n’a pas été convaincante, mais elle a un buteur hors pair pour se sauver. Rendez-vous le 6 juillet pour le choc face au Mexique.

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