PSG : la raison de l’absence de Mika Godts à l’entraînement

Buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs lundi face à l’OL (2-0), Mika Godts était absent de l’entraînement du PSG ce jeudi matin. Pas de blessure pour l’ailier belge, mais plutôt une très bonne nouvelle puisque l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam s’apprête à devenir papa.

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Marquinhos, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, touchés à la cuisse, en plus de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés, étaient les autres absents du jour. Ils poursuivent leurs soins. Quentin Ndjantou, David Boly et Alessandro Longoni étaient eux, présents. Le PSG affronte Le Havre demain soir, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1.