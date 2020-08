Mercato : Mikel Arteta et Arsenal préparent du lourd

Londres, capitale de l'Angleterre et...du mercato. En effet, plusieurs écuries de la cité anglaise mettent le feu au marché, à commencer par Chelsea. Les Blues de Frank Lampard ont multiplié les arrivées importantes et ils comptent bien encore se renforcer avec Havertz, Thiago Silva, Chilwell et Malang Sarr. Du côté d'Arsenal, on veut aussi frapper fort en cet été 2020. Les Gunners ont déjà réussi un très joli coup en faisant signer Willian, libre depuis la fin de son contrat à Chelsea.

Les Gunners dégraissent...

Autre bonne nouvelle pour les Londoniens : la future prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang. En fin de contrat dans un an, le Gabonais, que l'on annonçait partant, devrait finalement parapher un nouveau bail jusqu'en 2023 avec un beau pactole à la clé. Concernant Alexandre Lacazette, sous contrat jusqu'en 2022, la situation est différente. Le Français a des touches (Atlético, Juventus). Arsenal ne le retiendra pas à tout prix, lui qui a réalisé une saison plutôt moyenne.

En fin de contrat dans un an, Mesut Özil, lui, n'entre pas dans les plans des pensionnaires de l'Emirates Stadium. Toutefois, l'Allemand ne compte pas s'en aller comme il l'a confié à The Athletic. «Je déciderai quand je partirai, pas les autres. Je n’ai pas signé pour deux ou trois ans, j’ai signé pour quatre ans et cela devrait être respecté par tous». Une épine dans le pied des Gunners, qui aimeraient s'en débarrasser comme d'autres d'ailleurs. Les Gunners ne comptent pas non plus sur Ainsley Maitland-Niles, qui devrait rejoindre Wolverhampton pour 4 ans, Sead Kolasinac, qui intéresse Schalke 04, Hector Bellerin, qui a été proposé au PSG, ou encore Mattéo Guendouzi.

...pour mieux se renforcer

Côté arrivées, outre Willian et William Saliba (recruté l'an dernier mais arrivé cet été), le club londonien a officialisé hier les transferts définitifs de Pablo Mari et Cedric Soares, qui avaient été recrutés cet hiver. L'écurie entraînée par Mikel Arteta espère aussi convaincre Dani Ceballos de continuer avec elle. Prêté par le Real Madrid la saison dernière, le milieu espagnol est retourné au sein de la Casa Blanca. Et si un retour à Arsenal n'était pas envisagé au départ, cela pourrait finalement être le cas. Toujours dans l'entrejeu, Arsenal a des vues sur plusieurs joueurs comme Thiago Alcantara (Bayern Munich), qui semble promis à Liverpool, ou Thomas Partey (Atlético).

Mais le club suit aussi de jeunes talents made in France dont Houssem Aouar (OL, 22 ans), avec lequel Arteta avait échangé lorsqu'il était à Manchester City. D'après nos informations, les Gunners apprécient aussi Boubakary Soumaré (LOSC, 21 ans). Mais la concurrence est sérieuse pour l'ancien joueur du PSG, suivi par deux autres clubs de Premier League, dont MU, et l'AC Milan. Si Soumaré est donc encore loin d'Arsenal, ce n'est pas le cas de son coéquipier à Lille Gabriel. Après plusieurs semaines d'hésitation et de négociations, le défenseur, qui était courtisé aussi par MU et Naples, a finalement dit oui à Arsenal. Un club qui compte bien faire peau neuve cet été.