LdC : la réaction à chaud de Carlo Ancelotti

C’est un entraîneur heureux qui s’est présenté devant le micro de Canal Plus. Carlo Ancelotti avait le sourire au moment de livrer son analyse de la rencontre gagnée face à Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions.

« L’équipe a bien joué. Ce n’était pas facile, le quart de final de la ldc ce n’est jamais facile. On était bien sur le terrain. On a eu un bon contrôle sur le match après 10 premières minutes délicates. On a marqué 2 buts, pour ce soir c’est suffisant. On a bien pressé devant, on a bien géré. On a utilisé beaucoup d’énergie et on n’a pas trouvé les bonnes solutions pour marquer un but supplémentaire », a-t-il lancé.

