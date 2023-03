Julien Stéphan regrette d’avoir quitté Rennes

Parti du Stade Rennais d’un accord commun en mars 2021, jugeant ne plus avoir les ressorts pour renverser la vapeur au club, Julien Stéphan est aujourd’hui à la recherche d’un nouveau banc, deux mois après sa mise à pied à Strasbourg. Si le technicien breton avait à l’époque acté la décision de ce départ après une longue réflexion, il avoue aujourd’hui exprimer quelques regrets. Dans une interview accordée à l’émission Salon VIP sur beIN Sports, le vainqueur de la Coupe de France 2019 est revenu sur cet épisode.

La suite après cette publicité

«J’ai démissionné, je pense que j’ai fait une erreur à ce moment-là, pour être très honnête. Je le dis aujourd’hui. Non, je ne referais pas pareil, a indiqué l’entraîneur de 42 ans et fils de Guy Stéphan. À ce moment-là, j’ai considéré la période difficile avec des résultats qui étaient moins bons, j’étais peut-être la cause de ces problèmes-là. Or, ça arrive à tous les entraîneurs d’avoir des périodes plus difficiles. On avait connu énormément de succès. Un succès assez historique, ça faisait 48 ans que le club n’avait pas gagné un trophée, c’était la première qualification en Ligue des champions. Tout ça, c’était exceptionnel.

»

À lire

Rennes : fin de saison pour Adrien Truffert qui devrait également manquer l’Euro Espoirs