FC Barcelone : les confidences de Joan Laporta sur le retour avorté de Lionel Messi

Depuis 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, son club de toujours. Après deux saisons contrastées au PSG, la Pulga a rejoint les Etats-Unis et l’Inter Miami après son sacre à la Coupe du monde 2022. Mais voilà, avant cette signature de l’autre côté de l’Atlantique, le génie argentin aurait pu revenir en Catalogne. Dans son livre paru ce mardi, Joan Laporta est revenu sur cet épisode rythmé.

Alors que l’octuple Ballon d’Or est en partance de Paris, le Barça et son président avait rédigé un contrat qui avait été envoyé au père de Messi : «Jorge Messi est venu chez moi, j’ai préparé le contrat, je lui ai envoyé la version préliminaire et il n’a pas répondu. Une semaine passe, deux… un mois plus tard, il revient enfin chez moi et m’annonce qu’ils ont décidé de rejoindre l’Inter Miami, où il serait moins sous pression.» Une réunion qui aurait sûrement plu à tous les amoureux du ballon rond.