Belgique - Iran : les compositions officielles

Ce dimanche, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 continue. On a le droit à un joli duel dans le groupe G entre la Belgique et l’Iran. Les Diables Rouges s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Brandon Mechele, Nathan Ngoy et Maxim De Cuyper en défense. Youri Tielemans et Nicolas Raskin composent l’entrejeu. En attaque, Romelu Lukaku est soutenu par Alexis Saelemaekers, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard.

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De son côté, la Team Melli s’articule dans un 5-4-1 avec Alireza Beiranvand dans les cages derrière Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Hossein Kanaani, Ali Nemati et Ehsan Hajsafi. Le milieu de terrain est assuré par Saeed Ezatolahi et Saman Ghoddos. Devant, Mehdi Taremi est en pointe avec Mohammad Mohebi et Saleh Hardani dans les couloirs.

Les compositions

Belgique :

Iran :

Dimanche 21 juin

Uruguay - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1

Lundi 22 juin