Menu Rechercher
Commenter 33
Ligue des Champions

Real Madrid : Kylian Mbappé absent de l’entraînement avant le Bayern Munich

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé lors du match Real Madrid - Bayern Munich @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Bayern Munich Real Madrid
winamax
1 1.54 N 5.20 2 4.00 100€ remboursés Voir sur CANAL+

Kylian Mbappé n’a pas pris part à l’entraînement ce dimanche. La superstar du Real Madrid a été contrainte de ne pas disputer l’entraînement collectif de ce dimanche en raison de gênes persistantes liées à une blessure à l’arcade sourcilière droite. Le Français avait reçu plusieurs points de suture après un choc durant le match contre Gérone et continue de ressentir des douleurs qui l’ont contraint à rester à l’écart du groupe.

La suite après cette publicité

Le club madrilène n’a communiqué aucun détail supplémentaire sur sa blessure ou sur la durée de cette indisponibilité, ni sur un éventuel retour à l’entraînement. Mais cette gène ne devrait pas, pour l’instant, remettre en doute sa participation pour le quart de finale retour contre le Bayern Munich, à l’Allianz Arena, mercredi (21 heures), où les Bavarois s’étaient imposés à l’aller (2-1).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (33)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier