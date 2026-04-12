Real Madrid : Kylian Mbappé absent de l’entraînement avant le Bayern Munich
Kylian Mbappé n’a pas pris part à l’entraînement ce dimanche. La superstar du Real Madrid a été contrainte de ne pas disputer l’entraînement collectif de ce dimanche en raison de gênes persistantes liées à une blessure à l’arcade sourcilière droite. Le Français avait reçu plusieurs points de suture après un choc durant le match contre Gérone et continue de ressentir des douleurs qui l’ont contraint à rester à l’écart du groupe.
Le club madrilène n’a communiqué aucun détail supplémentaire sur sa blessure ou sur la durée de cette indisponibilité, ni sur un éventuel retour à l’entraînement. Mais cette gène ne devrait pas, pour l’instant, remettre en doute sa participation pour le quart de finale retour contre le Bayern Munich, à l’Allianz Arena, mercredi (21 heures), où les Bavarois s’étaient imposés à l’aller (2-1).
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