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UEFA Europa League

Le groupe de l’OM contre Besiktas

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bruno Genesio @Maxppp
Besiktas Marseille

L’OM repart en campagne européenne, et compte bien la disputer, malgré ses moyens humains. Les Phocéens sont attendus ce soir en Turquie (21h) pour affronter Besiktas, point de départ de cette première phase de Ligue Europa.

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Bruno Genesio a convoqué un groupe de 23 joueurs où seuls Kondogbia et Nnadi, blessés, manquent à l’appel. Le technicien marseillais prévoit d’aligner une équipe compétitive ce soir, malgré le PSG qui se profile au Vélodrome dimanche soir (20h45).

Pub. le - MAJ le
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