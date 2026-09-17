Le groupe de l’OM contre Besiktas

L’OM repart en campagne européenne, et compte bien la disputer, malgré ses moyens humains. Les Phocéens sont attendus ce soir en Turquie (21h) pour affronter Besiktas, point de départ de cette première phase de Ligue Europa.

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👥 Le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour l'entrée en lice en @EuropaLeague de nos Olympiens face à @Besiktas 🦅🔜 #BJKOM pic.twitter.com/eFGu0xIF51 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2026

Bruno Genesio a convoqué un groupe de 23 joueurs où seuls Kondogbia et Nnadi, blessés, manquent à l’appel. Le technicien marseillais prévoit d’aligner une équipe compétitive ce soir, malgré le PSG qui se profile au Vélodrome dimanche soir (20h45).